De nouveaux logements pourraient voir le jour à Buttes

Des appartements adéquats pour les aînés.

La présentation d’un projet de construction de 40 logements avec encadrement consacrés aux personnes du troisième âge a eu lieu à Buttes mercredi dernier. L’initiative veut permettre à nos aînés de rester chez eux le plus longtemps possible et dans un cadre adapté. Les nouveaux bâtiments se situeraient en dessous du home médicalisé de Buttes.