Ça va rocker sur le Communal

Les enceintes commencent à frétiller du côté du Communal, au Locle. Le site accueille dès le 14 août la 14e édition du Rock Altitude Festival.

Durant quatre jours, la patinoire résonnera de notes rock, plus ou moins hard en fonction des soirées. Les amateurs de metal sont attendus mercredi et vendredi. Pour des consonances plus pop-rock, les soirées de jeudi et samedi sont recommandées.

Cette année, les organisateurs soignent particulièrement les jeunes oreilles. Les 4-12 ans accompagnés de leur(s) parent(s) sont attendus le samedi après-midi pour un atelier grandeur nature à la découverte des coulisses d’un concert. Installation des instruments, soundcheck, réglage lumière, tous les secrets leurs seront dévoilés, avec la complicité de l’école de musique Ton sur Ton. L’animation est gratuite et agrémentée d’une collation, mais elle requiert une inscription.

Pour les festivaliers encore plus jeunes, les organisateurs ont prévu cette année un bébé-bar, une tente tranquille dans l’enceinte du festival avec table à langer et espace de jeu.

Pour les adultes jeunes et moins jeunes, le festival offre une belle palette de concerts. Sophie Hunger, invitée de quasi-dernière minute en remplacement de Beirut, a concocté un concert exclusif. Elle montera sur scène entourée de Simon Gerber, Sophie Noir Kummer ou encore Marie Krutlli. Certaines rumeurs laissent entendre que Janine Cathrein, la chanteuse de Black Sea Dahu, pourrait se joindre à la bande, au soir du 17 août.

Comme par le passé, les plus fervents pourront planter leur tente sur un terrain de camping mis gratuitement à disposition. Pour ceux qui préfèrent retourner dans la quiétude de leur logement, des navettes relieront la gare du Locle au site du festival et des bus gratuits leur permettront de rejoindre le centre-ville de la Mère commune, La Chaux-de-Fonds, Boudevilliers ou Neuchâtel en fin de soirée. /cwi