Un menhir en route vers Gletterens

Des perches de six mètres



Pour faire avancer l’embarcation de bois, les membres de l’association se relaient avec des rames, mais surtout des perches. En effet, le radeau n’est pas prévu pour une traversée en ligne droite sur le lac. Il se contente de longer les rives peu profondes. Les longues tiges de bois de 6 mètres de long permettent alors de faire bouger la barge de manière rapide. Pour rendre ce voyage encore plus immersif, l’organisateur du projet, Yves-Alain Dürig, nous a confié que les membres du groupe s’étaient habillés à la manière de nos ancêtres. Et pour pousser encore le réalisme plus loin, ils se sont enduits d’argile pour se protéger des rayons du soleil.

Ce jeudi, l’équipe avait déjà fait une belle avance en seulement trois heures, vu qu’ils se trouvaient au large de la Tène sur les coups de 12h30. Le rendez-vous est donc pris dimanche à Gletterens. /jha