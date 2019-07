La poésie fait son spectacle

Les Jardins extraordinaires d’Evologia à Cernier seront une nouvelle fois le théâtre du Festival Poésie en arrosoir. La 17e édition de la manifestation se tient dès vendredi et jusqu’au 14 juillet. Au programme cette année, 12 spectacles, 29 représentations en présence de 45 artistes suisses et étrangers. Parmi eux, le rappeur français Adb Al Malik en ouverture vendredi avec son nouveau spectacle « Le Jeune Noir à l’Épée ». Une première suisse et actuellement la seule date de l’artiste dans notre pays. Ou encore le spectacle de Queen Ka, une artiste québécoise d’origine tunisienne, qui se produira les jeudi et vendredi 11 et 12 juillet.

Le fil rouge de cette édition sera une pièce de la compagnie Poésie en arrosoir qui propose Les Fables de La Fontaine. Elle sera jouée tous les soirs de l’événement dès le samedi 6 juillet.

Principale nouveauté cette année, un jeu de piste poétique destiné aux enfants de 6 à 12 ans qui s’appelle « Graines de poème ». Une activité ludique, en libre accès, qui se tiendra durant tout le festival. /jpp