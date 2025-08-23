Fête la Terre met la sécurité en exergue

Le rendez-vous festif entre ville et campagne à Cernier propose pour la première fois un village de la sécurité. L’occasion de découvrir le quotidien des pompiers, ambulanciers et autres sauveteurs.
Un village de la sécurité à Evologia pour Fête la Terre, c’est une première. Il sortira de terre ce samedi et ce dimanche au sud du Mycorama. Il sera animé par le Service de défense incendie du Val-de-Ruz (SDI), les Ambulances des Vallées neuchâteloises (AVN) et la section locale de la Société suisse de sauvetage.
Objectif de ce week-end pour le SDI : présenter le travail quotidien des sapeurs-pompiers volontaires et, pourquoi pas, susciter quelques vocations. Il faut dire que la journée d’information pour le recrutement se tiendra quelques jours plus tard, le 4 septembre.
David Balmer, commandant du SDI du Val-de-Ruz : « Que la population puisse voir les différents moyens de sauvetage et d’extinction. »
Si l’uniforme exerce parfois un certain attrait, le matériel et les camions impressionnent toujours les visiteurs. Le SDI du Val-de-Ruz a donc prévu de venir à Evologia avec notamment un camion-échelle, un tonne-pompe ou encore des véhicules de première intervention.
« Présenter à la population les différents moyens d’extinction et de sauvetage. »
Le SDI fera plusieurs démonstrations durant le week-end notamment en lien avec les feux de forêt et d’appartement. Ces deux types d’incendie ne s’appréhendent de la même manière, explique le commandant du service de défense incendie, le major David Balmer.
« On a été confronté il n’y a pas longtemps à un feu de chaume. »
Fête la Terre c’est durant tout le week-end à Cernier. Outre le village de la sécurité, Evologia accueille des artisans dans ses marchés et son village bio, des concerts des Jardins musicaux, des démonstrations canines et une pièce de théâtre notamment. /cwi