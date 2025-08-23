Fête la Terre met la sécurité en exergue

Un village de la sécurité à Evologia pour Fête la Terre, c’est une première. Il sortira de terre ce samedi et ce dimanche au sud du Mycorama. Il sera animé par le Service de défense incendie du Val-de-Ruz (SDI), les Ambulances des Vallées neuchâteloises (AVN) et la section locale de la Société suisse de sauvetage.

Objectif de ce week-end pour le SDI : présenter le travail quotidien des sapeurs-pompiers volontaires et, pourquoi pas, susciter quelques vocations. Il faut dire que la journée d’information pour le recrutement se tiendra quelques jours plus tard, le 4 septembre.