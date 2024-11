Le futur d’Evologia se dévoile

La future image de la partie ouest du site Evologia à Cernier est connue. Le projet « Revologia » du bureau Maison d’art’chitecture Serge Grard, basé à Fenin, a été choisi à la suite d’un concours d’idées, indique ce mercredi l’État de Neuchâtel dans un communiqué. Le projet a été choisi parmi cinq propositions par un jury composé d’architectes, de représentants des utilisateurs du site et des services de l’agriculture et des bâtiments. « Revologia » a « convaincu par la simplicité et la clarté de l’idée de valoriser les volumes existants », précise le communiqué.

Le concours avait pour but de réorganiser les différentes activités sur le site, d’offrir plus d’espace aux ateliers et de centraliser les différentes places de travail.

Les cinq projets soumis sont exposés au public dès ce mercredi et jusqu’au 5 décembre au Mycorama à Cernier. /comm-gtr