Le retour sous surveillance des indésirables à Evologia

C’est un peu le retour du loup dans la bergerie à Cernier. Pro Evologia a choisi les plantes invasives comme thème de la saison 2026 qui s’ouvre le 25 avril sur le site d’Evologia.

Le pôle terre et nature du canton de Neuchâtel s’est pourtant débarrassé de ces types de végétaux il n’y a que 2 ou 3 ans, calcule Roger Hofstetter, le concepteur des Jardins extraordinaires.