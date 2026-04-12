Le retour sous surveillance des indésirables à Evologia

Alors qu’on essaye de les éradiquer, Pro Evologia fait venir des plantes exotiques envahissantes ...
Le retour sous surveillance des indésirables à Evologia

Alors qu’on essaye de les éradiquer, Pro Evologia fait venir des plantes exotiques envahissantes à Cernier dans les Jardins extraordinaires. Un accueil contrôlé et qui a reçu la bénédiction des autorités cantonales et fédérales.

Une cabane pirates pour les plantes exotiques invasive, des barges pour des jardins paradisiaques composé de plantes indigènes : voilà à quoi vont ressembler les Jardins extraordinaires 2026. (Illustration : Rog) Une cabane pirates pour les plantes exotiques invasive, des barges pour des jardins paradisiaques composé de plantes indigènes : voilà à quoi vont ressembler les Jardins extraordinaires 2026. (Illustration : Rog)

C’est un peu le retour du loup dans la bergerie à Cernier. Pro Evologia a choisi les plantes invasives comme thème de la saison 2026 qui s’ouvre le 25 avril sur le site d’Evologia.

Le pôle terre et nature du canton de Neuchâtel s’est pourtant débarrassé de ces types de végétaux il n’y a que 2 ou 3 ans, calcule Roger Hofstetter, le concepteur des Jardins extraordinaires.

Roger Hofstetter : « Evologia est un lieu didactique. On a, par le passé, exposé des plantes envahissantes. » 

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Si ces essences sont arrivées sous nos latitudes, c’est notamment parce que les amateurs de jardinage cherchaient à implanter de l’exotisme dans leur quotidien.

Pro Evologia veut montrer durant cette saison 2026 qu’on peut construire du rêve avec des plantes bien de chez nous et qui ne mettent pas en péril la biodiversité.

Cinq barges végétales, pensées et construites par les ateliers de réinsertion sociale et professionnelle du site accueilleront des coins de paradis composés de plantes indigènes.

« Présenter d’autres aspects qui sont écologiques, mais qui peuvent aussi être un très grand trésor et des îles paradisiaques. »

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Ces barges végétalisées seront installées à proximité de l’étang de la Fleur boréale. Et tout à côté, confinées dans une cabane de pirate construite sur pilotis, seront présentées une douzaine d’essences exotiques qui n’ont plus le droit de citer sous nos latitudes : renouées, sumac, solidages et autres ailantes.

Pour exposer ces indésirables, Pro Evologia a dû obtenir l’aval des autorités cantonales et fédérales.

« Des plantes exposées uniquement à l’intérieur et qui ne peuvent pas être prises à l’extérieur. »

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Au travers de ces jardins extraordinaires, Pro Evologia veut inviter le public à réfléchir à la végétation qui doit nous entourer.

« C’est surtout de se dire : qu’est-ce qu’on peut faire. »

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La saison 2026 d’Evologia autour des plantes invasives sera lancée le 25 avril. Point d’orgue des manifestations, Fête la Terre célèbrera sa 30e édition les 29 et 30 août. Poésie en arrosoir prendra ses quartiers dès le 29 avril et les Jardins musicaux seront de retour du 15 au 30 août. /cwi


 

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