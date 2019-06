La valse des démissions se poursuit au Grand Conseil

Nouvelle démission du Grand Conseil neuchâtelois. Après les conseillers communaux chaux-de-fonnier Théo Huguenin-Elie et Katia Babey, c’est au tour de leur collègue Sylvia Morel de jeter l’éponge, avec effet immédiat. L’élue de la Métropole horlogère évoque dans sa lettre de démission la volonté de la majorité du législatif cantonal « de ne plus avoir pour collègues des conseillers communaux ». Une décision que la cheffe des finances chaux-de-fonnières dit regretter et ne pas comprendre.

Premier des députés suppléants sur la liste PLR, l'agriculteur chaux-de-fonnier Bastian Droz occupera le siège. /cwi