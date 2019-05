Marc-André Nardin à la tête du Grand Conseil

Le Grand Conseil neuchâtelois va vivre une année placée sous le signe de la précision. Le député PLR Marc-André Nardin a été élu mardi à la présidence du législatif cantonal. L’avocat-notaire chaux-de-fonnier devient donc le premier citoyen du canton et remplace François Konrad. Le député Solidarités aura passé les douze derniers mois au perchoir et cède donc sa place.

Âgé de 68 ans, Marc-André Nardin est député au Grand Conseil depuis 2005. Il l’avait déjà été de 1981 à 1986. Féru de détails juridiques, le député PLR est unique en son genre au sein de l’hémicycle. En plénum, ses interventions pour souligner certains points administratifs - souvent oubliés - font désormais partie du jeu. Avec le doigt levé et la phrase : « si je puis me permettre... », Marc-André Nardin ne laisse personne indifférent grâce, surtout, à ses qualités de juriste. C’est pourquoi les douze prochains mois s’annoncent sous le sceau de la précision et du détail pour le parlement neuchâtelois. /jha