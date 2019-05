POP et PS ne sont pas sur la même longueur d’onde

Le Parti ouvrier et populaire et le Parti socialiste sont d’accord sur un point : il faut améliorer la représentativité des femmes au Grand Conseil neuchâtelois. Mais ils ne sont pas d’accord sur les moyens d’y parvenir. Le Parlement devrait se pencher la semaine prochaine sur un projet de Loi socialiste qui demande la parité hommes-femmes. Le texte propose que chaque parti dépose deux listes de cinquante candidats: une liste femmes et une liste hommes. Cette mesure serait limitée à trois législatures afin de donner une impulsion forte aux partis, qui seraient obligés de trouver des candidates.

Pour le POP, cette manière de faire est antidémocratique puisqu’elle limite le choix des électeurs. Il propose de maintenir une seule liste, mais d’obliger les partis à présenter 30% de femmes pour les cantonales de 2021, 35% en 2025 et 40% à terme. Le POP reproche également au projet du PS de ne pas s’attaquer aux véritables racines du problème qui sont avant tout d’ordre sociétal. Raison pour laquelle, il propose de s’y pencher à travers deux motions.

La proposition du PS, qui nécessite une modification de la Constitution neuchâteloise, passera obligatoirement par les urnes. Ce qui n’est pas le cas du projet du POP.

Le Grand Conseil devrait se pencher lors de sa session des 28 et 29 mai sur la proposition socialiste. Les votes risquent d’être très serrés. Le PLR devrait majoritairement s’y opposer. /sma