Le Laténium interroge notre rapport au passé

Un décor d’appartement en ruine, des photographies de familles et des récits de souvenirs de visites de sites archéologiques. Voilà ce que pourront découvrir les visiteurs au Laténium d’Hauterive dès dimanche et jusqu’au 5 janvier. Le plus grand musée archéologique de Suisse a présenté jeudi dernier sa nouvelle exposition temporaire, intitulée « Émotions patrimoniales ». Pour la réaliser, ses concepteurs ont misé sur une démarche participative invitant les particuliers à leur fournir des photos sur lesquelles famille ou amis posent devant des sites archéologiques et des monuments historiques suisses. Au total, 450 clichés ont été récoltés. L’exposition invite le public à s’interroger sur notre passé et à découvrir les formes d’attachement qui nous lient aux monuments anciens et aux vestiges du passé. L’exposition est entièrement bilingue français/allemand. Un dispositif audio permet aux visiteurs de s’approprier l’exposition au gré de leurs envies. /comm-jpp