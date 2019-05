30 bougies pour les Buskers

Cette année, le festival devra cohabiter avec les 40 ans de la zone piétonne. Certains emplacements accueillant les artistes changeront, mais sans grandes incidences. Une édition qui marquera également le retour de la Cour de contes, qui prendra place à la rue du Neubourg.





Affiche interactive

En plus de la sélection des meilleurs artistes, une des particularités de cette 30e édition portera sur l’affiche et le programme de ces Buskers 2019. Grâce à l’application gratuite Artivive, les spectateurs pourront entendre des extraits audio et vidéo des artistes présents en scannant les affiches et le programme.

Autre particularité, l’événement commencera exceptionnellement le lundi soir avec une soirée anniversaire au Théâtre du Concert qui fête, lui, ses 250 ans d’existence. /rgi