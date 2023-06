Un Buskers plus vocal que jamais

Pendant huit jours consécutifs, quatre lieux différents (Neuchâtel, Peseux, Valangin et Marin) vibreront au rythme de 265 concerts et spectacles. Avec la participation de 23 groupes, artistes de rue et conteurs venus des cinq continents, le festival réunira des représentants de plus de vingt nationalités différentes. Des talents venus de pays tels que la Tunisie, La Réunion, l'Angola, le Cambodge, la Syrie et bien sûr, la Suisse, se produiront sur scène. « Ce sont des coups de cœur. Ce sont des groupes que l’on a rencontrés, que l’on a vus et que l’on a aimés », affirme Georges Grillon.