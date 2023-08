Le Buskers à travers les yeux des Blue Mockingbirds

Depuis mardi, les rues du centre-ville de Neuchâtel vibrent au rythme du Buskers festival. Pour cette 32ème édition, le plus ancien festival de musique et d’arts de rue de Suisse dévoile 23 artistes et compagnies venus du monde entier.

A la veille de la clôture du festival, sa programmatrice en tire déjà un bilan positif : « Nous sommes toujours dépendants de la météo et cette année nous avons énormément de chance. L’affluence grandit chaque jour », se réjouit Léa Rovero.