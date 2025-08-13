Les artistes envahissent les rues de Neuchâtel pour le 34e Buskers festival

Les rues piétonnes de Neuchâtel accueillent depuis mardi le Buskers festival jusqu’à la fin de la semaine. La 34e édition du rendez-vous estival qui met à l’honneur les arts de la rue propose des spectacles, des concerts et des performances à prix libre pour le public neuchâtelois. Organisé dans six lieux de la vielle-ville, le Buskers héberge 21 compagnies et groupes originaires de 19 pays qui feront résonner la capitale cantonale jusqu’à samedi. Dimanche, le festival donne rendez-vous au public à Marin.

Pour cette nouvelle édition, la recette reste la même : prendre possession de Neuchâtel jusqu’à la fin de la semaine. Même avec ses 34 bougies, le Buskers garde son ADN selon sa co-programmatrice Léa Rovero : « On a un concept qui nous plaît et qui marche bien. Ce qui change c’est la programmation et ses artistes fantastiques qui viennent émerveiller le public. »