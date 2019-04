Hausse des impôts au Locle: le débat

Les habitants du Locle voteront le 19 mai sur une hausse des impôts de deux points proposée par le Conseil général. Il s'agit d'une des mesures du Conseil communal pour maintenir le déficit au budget 2019 à 3,5 millions de francs. Pourquoi cette proposition et quelles seraient les conséquences sur les services à la population en cas de refus ? Quelles sont les alternatives et les autres pistes d'économies ? RTN a ouvert le débat lundi matin dans la Matinale entre le conseiller communal en charge des Finances Claude Dubois et le conseiller général libéral-radical et référendaire Anthony Von Allmen: