Un « Festival Offf » pour le 15e FFFH

En ce qui concerne le programme du festival, il est encore trop tôt pour en parler. Il dépendra des grands événements cinématographiques à venir, notamment le Festival de Cannes.

Les organisateurs annoncent en revanche vouloir proposer autant de contenu que l’an dernier, soit 73 projections et 20 podiums, débats et événements en présence d’invités. Ils souhaitent aussi poursuivre leur aventure du côté du Berne, où la fréquentation moyenne lors des projections a augmenté de 35% en 2018. L’avenir de ce volet du FFFH n’est toutefois pas assuré. Il dépendra du soutien du canton, qui semble acquis, et de la ville de Berne, qui doit encore se prononcer. Une décision est attendue avant septembre. /ast