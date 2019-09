Le FFFH attire 18'500 personnes

Le rideau retombera dimanche soir sur la quinzième édition du Festival du film français d’Helvétie. Le FFFH va s'achever après 4 jours de projection. Au total, ce sont une soixantaine de projections et une vingtaine de podiums de discussion qui ont été présentés au public. Cette édition anniversaire a tenu ses promesses, avec une affluence qui a légèrement augmenté entre les sites de Bienne et Berne, pour atteindre environ 18'500 personnes. Le bilan du nouveau Festival Offf est en revanche plus mitigé. Les ateliers ont bien fonctionné, mais les courts-métrages et les cinés concerts ont peiné à trouver leur public. Le Offf est malgré tout une réussite pour les organisateurs et il reviendra l’année prochaine. /ast