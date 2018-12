Philip Morris investit dans les énergies renouvelables

Philip Morris devient un peu plus vert. La multinationale a inauguré mercredi matin sur son site de Serrières une éolienne, des panneaux solaires et des stations de recharge pour véhicules électriques. L’investissement se monte à près d’un million de francs.

Au total, 760 panneaux solaires recouvrent 1'300 mètres carrés et génèrent 260'000 kWh/an, soit l’équivalent de la consommation d’une centaine de maisons individuelles et 4,5% de la consommation du bâtiment recherche et développement de Serrières.

L’éolienne installée devant le cube mesure 9 mètres de haut. Elle produira entre 3'000 et 4'000 kWh par an.

Enfin, l’entreprise a également installé 8 places de recharges pour véhicules électriques.

Cet automne, Philip Morris avait déjà remis un prix environnement d’une valeur de 20'000 francs. /aju