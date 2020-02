Coronavirus : le regard d’Unia sur les mesures prises par Philip Morris

Philip Morris a aussi l’intention d’instaurer des contrôles de température à l’entrée de son bâtiment principal à Serrières et invite ses employés à éviter les poignées de main et les bises. Ces deux directives ne posent pas de problème à Unia. Le syndicat rappelle que l’employeur doit prendre les mesures d’hygiène qui s’imposent pour assurer la santé de ses employés et, pour Virginie Pilault, celles-ci sont raisonnables. /sbe