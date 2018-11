Objectif dépassé pour la Biennale du patrimoine horloger

Record de participation pour la Biennale du Patrimoine horloger. L’objectif des 5'000 visites a été largement dépassé ce week-end au Locle et de La Chaux-de-Fonds. Le coup d’envoi de la manifestation, qui met en valeur le savoir-faire horloger des Montages neuchâteloises, a été donné vendredi soir en présence du conseiller fédéral Ignazio Cassis.

Les découvertes de manufactures, ateliers et sous-traitants ont vu les 1'250 visites sur inscription afficher complet et plus de 2'000 personnes ont suivi les visites libres. Sans compter celles présentes au vernissage et celles qui ont assisté à diverses projections de films horlogers dans les deux villes du haut du canton.

La Biennale se termine ce dimanche après-midi avec la Bourse suisse d’horlogerie au Musée international d’horlogerie. Elle se tient jusqu’à 16h30.

Une édition spéciale est prévue l’année prochaine, les 1, 2, et 3 novembre pour les 10 ans de l'inscription de l'urbanisme horloger à l'UNESCO. Cartier ou encore Jaquet-Droz ont déjà manifesté leur intention de rejoindre l'événement, selon un communiqué des organisateurs. /comm-sma