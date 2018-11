Chiffres de la rentrée 2018: record d'apprentissages et cours de soutien pour les lycéens

L’apprentissage en mode dual est toujours plus prisé dans le canton de Neuchâtel. Lors de la rentrée d’août dans le secondaire 2, un nombre record de 1'659 contrats ont été signés entre des apprentis et des entreprises, soit 3% de plus qu’en 2017.



Pour présenter ces chiffres réjouissants, la conseillère d'Etat Monika Maire-Hefti et le chef du Service des formations postobligatoires et de l'orientation Laurent Feuz ont tenu une conférence de presse ce vendredi à La Chaux-de-Fonds dans le chantier d'une entreprise en devenir. Tout un symbole, puisque le Canton a insisté sur sa collaboration accrue avec les entreprises, qui a permis d'arriver à ces résultats satisfaisants. Au total, ce sont 2'345 jeunes qui ont effectué leur rentrée dans des centres professionnels au mois d'août. Ils étaient 2'517 en 2017. Une diminution dûe à la baisse démographique.