Le rock et ses multiples déclinaisons au Locle

Le Rock altitude festival a pris son envol en douceur mercredi lors de la première soirée de la 13e édition à la patinoire du Locle. Les Américains de The Black Angels ont tenu le haut de l’affiche. Rock psychédélique, Noise Rock, Garage rock ou encore indie rock. Les styles sont nombreux à se côtoyer dans la programmation locloise. On tente d’y voir plus clair en compagnie d’un spécialiste, Yonni Chapatte, ex-membre du comité du Rock altitude festival :