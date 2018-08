Pierre Bourquin, vétérinaire au Marché-Concours

Des chevaux par centaines : Saignelégier abrite de nombreux équidés en ce week-end de Marché-Concours. Certains participent aux courses, d’autres sont exposés et proposés à la vente. Mais pour intégrer la tente dédiée à l’achat des Franches-Montagnes, ils doivent passer un certain nombre de tests, notamment un contrôle vétérinaire. Pas loin du manège de Saignelégier, c’est le vétérinaire Pierre Bourquin, de Muriaux, qui auscultait et vérifiait la santé de ces animaux, vendredi. Pas moins de 17 contrôles devaient être effectués dans la matinée :