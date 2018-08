Objectifs partiellement atteints pour le Lakelive Festival

Un bilan pas tout à fait à la hauteur des espérances pour le Lakelive Festival. La manifestation qui conjuguait musique, sport et culture sur les rives du Lac de Bienne s’est achevée samedi après neuf jours de festivités. Si l’événement est parvenu à réunir toute une région pour sa 1re édition, l’affluence globale a été en-dessous des attentes, selon le co-organisateur du Lakelive Festival, Lukas Hohl. Les responsables avancent le chiffre de 80’000 visiteurs, sur les 100'000 espérés. Alors que bon nombre d’activités étaient gratuites, la billetterie n’a pas non plus atteint les objectifs fixés. Des résultats qui risquent de laisser des traces sur les comptes, qui s’annoncent déficitaires. Si aucune décision n’a encore été prise, les organisateurs ont quoi qu’il en soit la volonté de repartir pour une 2e édition en 2019. /emu