Neuchâtel propose de lever le pied

La Ville de Neuchâtel se bouge en matière de mobilité. Elle lance une campagne « vas-y mollo » pour promouvoir le vivre ensemble et le respect des personnes âgées. Les autorités demandent aux cyclistes et aux utilisateurs d’engins de déplacement de faire preuve de prudence et d’égards sur les espaces partagés. La ville met sur pied cette campagne au travers d’une illustration de Caro. Campagne que l’on retrouvera prochainement dans les bus et sur les quais. /aju-comm