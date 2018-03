Manifester contre l’austérité

En finir avec l’austérité ! C’est le mot d’ordre donné par les partis de gauche neuchâtelois, par les syndicats et par des associations qui organisent samedi une manifestation au départ de la place de la Gare à Neuchâtel dès 10h30.

L’objectif de ce rassemblement est de dénoncer les coupes budgétaires menées par les autorités en mettant en avant les personnes affectées par ces mesures : les résidents en EMS, les orthophonistes, les étudiants du site de Neuchâtel de la Haute école de musique, voué à fermer, ou encore les archéologues.

Les organisateurs appellent le Grand Conseil et le Conseil d’Etat à plutôt lutter contre la fraude fiscale et à miser sur une politique d’investissement et de relance économique.

Alors n’y a-t-il pas un certain paradoxe à ce que le Parti socialiste, majoritaire au Conseil d’Etat et bien présent au Grand Conseil, recoure à une manifestation pour influencer la politique cantonale ? La réponse de la présidente du Parti socialiste neuchâtelois Florence Nater :