Projet de rapprochement au sein des banques Raiffeisen

Une fusion entre les banques Raiffeisen du Vignoble, du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers pourrait voir le jour. Un courrier en ce sens a été envoyé aux clients de ces trois établissements. La lettre stipule que ce projet de rapprochement « constitue une solution judicieuse en termes de complémentarité et de synergies » et qu’il « permettra de créer une entité qui devrait rapidement se positionner comme une banque de référence dans la région. Les banques Raiffeisen du Val-de-Travers, du Vignoble et du Val-de-Ruz se complètent en effet de manière optimale pour atteindre une taille adéquate afin de relever les défis futurs du marché et pour offrir une capacité concurrentielle renforcée ».

Il est encore précisé que « les liens de proximité qui existent entre les trois établissements et leur clientèle seront garantis et consolidés ».

Les travaux pour définir cette nouvelle entité ont déjà commencé. Le projet sera présenté courant 2018 et la fusion sera soumise lors de l’Assemblée générale au printemps 2019. /jpp