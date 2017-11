Evolo’Jazz met les artistes locaux à l’honneur

Evolo’Jazz voit double.

Initialement prévu sur une soirée, l’événement musical organisé dans la Grange aux concerts à Evologia se tient ces vendredi et samedi pour sa deuxième édition. Au programme, le public pourra notamment découvrir ou redécouvrir Emilie Zoé et Simon Gerber dans la salle de Cernier. La soirée sera dévolue au rock, au jazz et au rythm’n’ blues. Samedi, une pièce de théâtre et un gala de danse seront organisés dans le cadre de la manifestation.

Selon les organisateurs, même si le nom d’Evolo’Jazz est lié à la musique, toutes les créations d’artistes locaux comme les photographies, les illustrations, le théâtre ou même l’artisanat sont représentés durant l’événement. La Grange aux concerts est par exemple ornée de photographies de Pierre-Alain Zimmerli, de décorations d’intérieur de Mairy Kyriakou et de dessins de Mica.

Selon les organisateurs, le but de la manifestation est de faire connaître la scène neuchâteloise « qui est très talentueuse, mais parfois méconnue ». /jha