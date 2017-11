Il va faire chaud sur La Broye

Le coup d’envoi de la 9e édition du Comptoir broyard sera donné vendredi à 17h à Payerne. La manifestation, qui se tient tous les deux ans, accueille 220 exposants et de nombreuses animations jusqu’au 26 novembre. Elle est placée cette année sous le thème « Il va faire chaud », et ça commence déjà à l’ouverture avec une grande soirée tropicale, avec plage, sable fin et des danseuses brésiliennes. /sma