Augmentation de 5 % pour les employés de Genolier

Les employés de la Providence à Neuchâtel et de la clinique Montbrillant à La Chaux-de-Fonds toucheront plus d’argent dès l’automne. Le groupe GSMN Neuchâtel annonce qu’il a revu ses conditions de travail à la hausse afin de s’aligner sur les dispositions appliquées en Suisse. Dès le 1er octobre, le personnel des deux établissements verra son salaire net augmenter de 5 % et les indemnités pour le travail dominical et nocturne revalorisées.

Toutefois, les employés vont travailler plus longtemps : les horaires de travail seront adaptés aux standards suisses soit 42 heures hebdomadaires contre 41 heures actuellement.

Par ces mesures, GSMN Neuchâtel entend aligner ses conditions de travail sur les pratiques nationales. /comm-jha-mwi