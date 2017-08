A cheval pour maintenir l’ordre

Elle participe au défilé du 14 juillet à Paris et accueille notamment les présidents des autres pays dans la capitale française. Oui, on parle bien de la Garde Républicaine de Paris, dont un détachement est présent ce week-end au Marché-Concours national de chevaux à Saignelégier. Ce prestigieux corps de la gendarmerie tricolore se produit trois fois sur l’esplanade sous la forme d’un pas de 4. Cela veut dire que quatre cavaliers et leur monture participent à une prestation sous forme de chorégraphie durant environ 10 minutes. L’ensemble de la Garde Républicaine de Paris compte 5'000 personnes, dont 20% de femmes. Le régiment de cavalerie recense environ 450 chevaux et 400 cavaliers. A noter que la Garde Républicaine n’utilise pas des chevaux de la race franches-montagnes. /bbo