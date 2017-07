Le Laténium touche le jackpot

Le Laténium touche le gros lot. Le musée archéologique neuchâtelois fait partie des 13 musées suisses soutenus par la Confédération pour les cinq prochaines années. En tout, l’établissement pourrait toucher une aide de près de 1,5 million de francs, soit près de 10% du budget du Laténium, selon son directeur Marc-Antoine Kaeser. Il s’agit techniquement d’une contribution d’exploitation attribuée après une mise au concours de l’Office fédéral de la culture. L’OFC a fait son choix parmi 35 dossiers. Le rayonnement national, la valeur de la collection ou encore le travail de médiation ont fait partie des critères de choix. Selon le directeur du Laténium, Marc-Antoine Kaeser, cet argent va permettre de prévoir des expositions plus ambitieuses, d'accélérer les améliorations apportées à la collection permanente, mais aussi de consolider le travail de médiation culturelle.

Parmi les autres musées de Suisse soutenus par une contribution d'exploitation, on trouve le Musée de la céramique et du verre de l'Ariana à Genève, le Musée de la photographie de l'Elysée à Lausanne et le Vitromusée de Romont (FR). Outre-Sarine, on trouve notamment le Musée en plein air de Ballenberg (BE), le Musée romain d'Augusta Raurica (BL), le Musée des transports à Lucerne ou encore au Tessin le Museo d'arte della Svizzera Italiana à Lugano. /gwe