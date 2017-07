L'accueil dodo-bobo oeuvre dans l'ombre des Promos

Le Locle a vibré au rythme des Promos vendredi et samedi. La 43e édition de la manifestation a fait la part belle à la musique française avec Gérard Lenorman et Dave qui se sont produits sur la grande scène. A côté des festivités et des stands, un accueil dodo-bobo se tient à la Maison de paroisse, il est géré par la société lausannoise Hemostaz. Il prodigue les premiers soins aux personnes alcoolisées ou blessées ou offre aussi la possibilité aux fêtards de se reposer quelques heures.