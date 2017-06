Quinze ans et un cœur poétique, évidemment

Poésie en arrosoir s’offre un cœur pour sa 15e édition, le cœur du festival. Un lieu de rencontre, d’échange, de flânerie et de gastronomie pour accueillir le public avant, pendant et après les représentations.

C’est Yvette Théraulaz et sa Barbara qui distilleront les premières notes poétiques de ce festival dès ce vendredi soir. Jusqu’au 16 juillet, onze spectacles et concerts sont au programme avec comme fil rouge la production de la troupe « maison », la compagnie Poésie en arrosoir. Le passé est encore à venir offre au public une partie de la correspondance passionnée entretenue en 1926 par trois grands poètes ainsi que quelques-uns de leurs plus beaux poèmes: Rainer Maria Rilke Marina Tsvetaïeva et Boris Pasternak.

Les amateurs de belles envolées et de beaux mots pourront partager leur plume et leur talent sur une scène libre ou s’essayer à l’écriture poétique à l’occasion d’un atelier. /cwi