Des Hommes de Néandertal encore plus vieux que prévu

La barre des 100'000 ans possible

Le responsable ne donne toutefois aucun chiffre précis, car « une publication des résultats est en cours de rédaction et devrait paraître au printemps prochain ». De plus, de nouvelles analyses devraient être menées en septembre. Il s’agira de dater les couches les plus profondes de sédiments contenant des traces de présence humaine. Selon François-Xavier Chauvière, les dates de ces dernières couches devraient encore repousser dans le temps l’existence de l’Homme de Néandertal à Neuchâtel. La barre des 100'000 ans est d’ailleurs tout à fait envisageable.

Une nouvelle méthode de datation

Les dernières analyses, à la fin des années 1980, ont été réalisées au moyen de la méthode du carbone 14, une technique limitée. En effet, elle ne permet pas de desceller la présence d’Homme de Néandertal plus loin que 50'000 ans en arrière. En septembre dernier, la section archéologie de l’OPAN a, elle, mené des analyses au moyen d’une nouvelle méthode, à savoir l’OSL (Optically Stimulated Luminescence). Cette technique mesure le temps écoulé entre la dernière exposition à la lumière des sédiments et notre époque.

La grotte de Cotencher est toujours fermée au public dans le cadre du projet de revalorisation lancé en 2014. Elle devrait rouvrir le printemps prochain. Une exposition consacrée à ce site et aux objets qui y ont été trouvés est proposée au Laténium de Neuchâtel. /lhu