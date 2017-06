Une seule centrale d’alarme pour la police et les pompiers

Le Grand Conseil neuchâtelois a accepté mardi à l’unanimité une révision de la loi sur la police (LPol). Principale modification, les activités d’alarme et d’engagement pompier seront confiées à la Centrale d’engagement et de transmission (CET) de la Police neuchâteloise dès le 1er juillet 2017. A ce jour, elles sont assurées par la centrale du Service d’incendie et de secours de Neuchâtel (SISNE).

Cette unification est concrétisée par le nouveau nom de la centrale : Centrale neuchâteloise d’urgence (CNU). Ce changement ne concerne pas le 144, qui reste à Lausanne. /mwi