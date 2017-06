Modification du fonds contre la pollution

Mardi, le Grand Conseil neuchâtelois s’est prononcé en faveur de la modification du fonds pour l’assainissement des sites pollués dans le canton.

Par 87 voix contre 22, le législatif a suivi le Conseil d’État concernant le changement de la Loi sur le fonds cantonal des eaux et de la Loi concernant le traitement des déchets. Désormais les deux entités seront couvertes par le même fonds.

Le but de ces modifications est de permettre au Canton de disposer d’un fonds unique pour couvrir une partie des prestations du service cantonal effectuées dans les domaines de l'alimentation en eau potable, de l'évacuation et de l'épuration des eaux et de l’assainissement des sites pollués. /jha