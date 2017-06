Crédit de 1,5 million de francs pour les Jeunes-Rives

Nouveau crédit d’étude pour les Jeunes-Rives.

Le conseil communal de Neuchâtel propose au législatif de débourser 1,5 million de francs pour la phase d’étude du projet Ring. Dans un rapport soumis au législatif qui siège lundi, l’exécutif présente les éléments qui seront étudiés. C’est donc une nouvelle étape dans ce projet, après le processus participatif qui s’est achevé en décembre 2014.

La ville maintient certains éléments du projet et en retire d’autres. L’exécutif propose toujours d’agrandir la plage qui sera constituée de galets et de sable, tout en maintenant certaines digues de rochers.

Autre élément conservé dans la future étude, c’est le projet de restaurant avec une terrasse couverte et l’autre au bord de l’eau. Les réflexions quant à la réalisation de bains publics été/hiver avec sauna seront poursuivies, puisque ce volet suscite des réactions positives mais aussi des doutes sur sa nécessité.

L’étude devra par contre vérifier la faisabilité du bâtiment du belvédère, un pavillon consacré à des activités commerciales et sportives. Le projet de pergola devant la Faculté des Lettres est lui retiré. Dernier point sensible, les 300 places de parking des Jeunes-Rives. Elles seront maintenues dans la première phase du chantier et leur avenir sera étudié dans l’étude du projet.

Une demande de crédit pour la phase de réalisation du projet doit intervenir en 2019. Les travaux de réalisation pourraient être réalisés entre 2020 et 2022. /aju