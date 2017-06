Jugement sur la Providence : les syndicats s’insurgent

Les syndicats font part de leur consternation face au jugement rendu à propos du licenciement des grévistes de l’Hôpital de la Providence à Neuchâtel. Le tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a tranché en faveur de l’établissement hospitalier en estimant que les 22 licenciements avec effet immédiat étaient justifiés.

Syna et le Syndicat des services publics dénoncent une argumentation expéditive et peu convaincante. A leurs yeux, ce jugement brime les droits syndicaux et viole la Constitution fédérale. Ils annoncent un probable recours. /comm-sbe