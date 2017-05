Coucou le 22e siècle

Destination 1er juin 2117. A l’initiative d’une enseignante du Centre scolaire du Bas-Lac, seize classes du canton de Neuchâtel et du Jura bernois ont participé mardi à une démarche scientifico-historique. Ils ont été près de 300, âgés de 9 à 11 ans, à écrire un témoignage personnel qui ne devrait être lu que dans 100 ans.

Les enfants ont pu s’exprimer par écrit en toute confidentialité sur leurs préoccupations et sur leur mode de vie dans le monde d’aujourd’hui. L’intimité et la conservation des messages enfermés dans une capsule temporelle est garantie par le Laténium. L’institution archéologique a soutenu et encadré l’expérience, motivée par sa dimension pédagogique participative et son ambition historique. /dsa