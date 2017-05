Evologia remonte le temps

Des dinosaures plus vrais que nature à Cernier.

Evologia revient aux temps préhistoriques jusqu'au 27 août avec l'exposition Dinoworld. Ce ne sont pas moins de 60 sauriens, grandeur nature, qui attendent les petits et les grands au Val-de-Ruz. Le but de l'opération est de présenter cette période de façon ludique et de sortir des livres d’histoire.

D’ailleurs, la nouveauté de cette exposition ce sont les dinosaures animés. Après une première mouture organisée l’année passée à Sion, les organisateurs ont souhaité investir dans des modèles « vivants ». A en juger par les réactions des enfants, le pari est en passe d’être gagné. Les dinosaures sont aussi accompagnés de panneaux didactiques pour apprendre l'historique des différentes espèces.

Installation difficile

L’exposition a mis 6 mois pour être développée et l’installation sur le site de Cernier a duré un mois entier. En effet, rien que le T-Rex animé pèse 1500 kilos. Le déplacer dans les jardins d’Evologia a été une affaire périlleuse et a nécessité l’usage d’un camion-grue.

Outre les maquettes de dinosaures, l’exposition présente aussi des lézards et des reptiles - à l’intérieur du bâtiment qui abritait le Mycorama - tout comme un parc de fouilles ainsi que d’autres activités de détente. /jha