Noyade à Neuchâtel

Drame à Neuchâtel. Un jeune homme de 26 ans, domicilié dans le canton, s’est noyé lundi soir dans le lac.

Les secours ont été appelés à 20h54. Un groupe de cinq personnes pique-niquait et jouait sur la rive, entre la Place du Sable rouge et les Patinoires. Un ballon est tombé dans l’eau et le jeune homme a voulu le récupérer. Après avoir nagé une vingtaine de mètres, ce dernier a montré des signes de détresse. Plusieurs témoins ainsi qu’un pompier et un policier se sont jeté à l’eau pour tenter de secourir le jeune homme, sans parvenir à le retrouver.

Des recherches ont ensuite été menées avec deux bateaux et six plongeurs. Le corps sans vie du jeune homme a été retrouvé vers 22h45. Il reposait à 5 mètres de fond.

Les amis de la victime ainsi que les témoins de ce dramatique accident ont été conduits au SIS et pris en charge par l’UNIP. /aju-comm