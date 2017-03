De l’énergie au menu des élus de l’Arc jurassien

Il a été question d’énergie jeudi en fin de journée au Noirmont. Des élus des cantons du Jura, de Neuchâtel ainsi que du Jura bernois avaient été conviés à la deuxième rencontre intercommunale à propos de cette thématique. Cette séance, qui entrait dans le cadre du projet interrégional « PEACE_Alps », était mise sur pied par les Parcs régionaux du Doubs et de Chasseral, qui regroupe au total 37 communes.

Des projets présentés puis des ateliers

Le but de la démarche consistait à soutenir les localités dans la mise en œuvre d’actions concrètes et durable au profit de la population et de l’ensemble de la région. Des projets entamés du côté des Brenets (analyse d’opportunité de chauffage à distance) et de Sonvilier (analyse d’opportunité d’installation photovoltaïque) ont notamment été présentés. Les 30 personnes présentes ont ensuite participé à trois ateliers qui avaient pour thématiques l’éclairage public, les outils d’analyse énergétique des bâtiments et les modes de financement participatif des installations photovoltaïques. /bbo