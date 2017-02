La LNM sort de la tourmente

Audit fédéral

Ces entretiens, mais aussi des recommandations de l'Office fédéral des Transports, ont poussé le Conseil d’administration à commander un audit. Les conclusions du rapport ont choqué les membres du Conseil d’administration.

En matière de ressources humaines, le directeur ne respectait pas la Convention collective de travail. Certains employés ont travaillé tous les dimanches de la saison, ce qui est interdit. Le directeur pratiquait également un management très directif, voire tyranique, créant un malaise au sein des employés. La sécurité n’était pas non plus respectée, par exemple lors des soirées sur le King Boat. Le personnel chargé de la sécurité n’était pas formé dans ce but. Quant à la formation du personnel naviguant, il était pour ainsi dire inexistant. Enfin, le directeur n’a pas réalisé les travaux d’entretien pourtant planifiés sur les bateaux.

Licence de deux ans

Autre signe que la société n’allait pas bien, l’Office fédéral des transports ne lui a accordé en 2014 et en 2016 qu’une concession d'exploitation pour deux ans, alors qu’elle est, en principe, de 10 ans.

Le Conseil d’administration se veut rassurant pour l’avenir. Une stratégie à long terme va être mise sur pied. Elle sera présentée à l’Office fédéral des transports au mois de juin de l’année prochaine. Pour le moment la LNM se cherche un nouveau capitaine et la saison commencera comme prévu et normalement le 1er mai. /sma-mwi-aju