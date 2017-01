Une brochure pour encourager les jeunes à voter

Un outil pour lutter contre l’abstentionnisme chez les jeunes. C’est l’objectif de la brochure Easyvote qui explique de manière neutre, simple et rapide les enjeux des votations fédérales et cantonales du 12 février. Plus de 2'500 jeunes de 18 à 25 ans domiciliés en ville de Neuchâtel l’ont reçue ces derniers jours. 400 brochures ont également été envoyées à différentes associations et institutions de jeunesse mais aussi avec des personnes d’origines étrangères ou en situation de précarité et qui sont peu ou pas touchées par l’information sur les scrutins. Le concept existe depuis 2003 en Suisse mais Neuchâtel n’est que la deuxième commune du canton après Les Ponts-de-Martel à s’abonner à cette brochure faite par des jeunes pour les jeunes.

Pour la Ville de Neuchâtel, le coût de l’abonnement s’élève à 25'000 francs par an.

Une autre brochure sera également envoyée en vue des élections cantonales des 2 et 23 avril. /comm-jpp