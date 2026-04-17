Tia Scambray veut parachever son œuvre avec le NUC

La Riveraine va vivre une soirée riche en émotions. Elle accueille ce vendredi soir l’acte III de la finale des play-off de Ligue A de volleyball entre le NUC et Kanti Schaffhouse. Une série dans laquelle les Neuchâteloises mènent 2-0. En clair, si les joueuses de Laura Girolami s’imposent, elles seront championnes de suisses pour la septième fois consécutive.

Un match pas comme les autres

Cette rencontre cruciale prend encore une dimension supplémentaire depuis l’annonce, jeudi soir, du départ de Tia Scambray au terme de la saison. Cette dernière pourrait donc disputer ses derniers points à la Riveraine ce vendredi, presque sept ans après son arrivée. « Je ne me rends pas encore compte que ce sera peut-être mon dernier match », explique-t-elle. « J’essaye de me concentrer comme je le ferais pour n’importe quelle rencontre. Mais c’est vrai que ça rend la chose vraiment spéciale », indique l’Américaine.