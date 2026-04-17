Tia Scambray veut parachever son œuvre avec le NUC

L’emblématique volleyeuse américaine du club de la Riveraine pourrait disputer son dernier match sous les couleurs neuchâteloises vendredi soir. En cas de succès face à Kanti Schaffhouse en finale des play-off de Ligue A, elle s’offrirait un ultime trophée avec le NUC.
La Riveraine va vivre une soirée riche en émotions. Elle accueille ce vendredi soir l’acte III de la finale des play-off de Ligue A de volleyball entre le NUC et Kanti Schaffhouse. Une série dans laquelle les Neuchâteloises mènent 2-0. En clair, si les joueuses de Laura Girolami s’imposent, elles seront championnes de suisses pour la septième fois consécutive.
Un match pas comme les autres
Cette rencontre cruciale prend encore une dimension supplémentaire depuis l’annonce, jeudi soir, du départ de Tia Scambray au terme de la saison. Cette dernière pourrait donc disputer ses derniers points à la Riveraine ce vendredi, presque sept ans après son arrivée. « Je ne me rends pas encore compte que ce sera peut-être mon dernier match », explique-t-elle. « J’essaye de me concentrer comme je le ferais pour n’importe quelle rencontre. Mais c’est vrai que ça rend la chose vraiment spéciale », indique l’Américaine.
Tia Scambray : « J’essaye de contenir toutes mes émotions. »
Des souvenirs ancrés
Au moment de revenir sur sa décision, Tia Scambray évoque un choix « très difficile ». Mais elle explique vouloir connaître « une autre expérience » et « gagner un peu plus d’argent » avant de quitter le volleyball. Quant à ces souvenirs amassés au fil des saisons et des titres, elle en garde deux en tête. « Gagner le triplé, lors de ma première année, a été un grand moment. À cet instant, j’ai compris qu’on allait réaliser des choses incroyables », se remémore-t-elle. Avant d’ajouter : « Notre épopée en Coupe d’Europe, lorsqu’on a été jusqu’en finale, était aussi un grand moment. »
« On a prouvé à beaucoup de jeunes volleyeuses qu’elles pouvaient viser haut et accomplir de grandes choses. »
Côté sportif, le NUC a donc une dernière marche à gravir avant de pouvoir célébrer et faire chavirer la Riveraine. Le coup d’envoi de cet acte III décisif entre le club neuchâtelois et Kanti Schaffhouse sera donné à 19h00. Un match à suivre en direct sur RTN dès 18h45. /gjo