Le NUC fait le break dans la finale

Le NUC s’est imposé 3-0 face à Kanti Schaffhouse lors de l’acte II de la finale des play-off ...
Le NUC fait le break dans la finale

Le NUC s’est imposé 3-0 face à Kanti Schaffhouse lors de l’acte II de la finale des play-off de Ligue A de volleyball. Les Neuchâteloises mènent désormais 2–0 dans la série.

NUC, Gabrielle Attieh et Tia Scambray (premier plan) (Photo : Jonathan Vallat) NUC, Gabrielle Attieh et Tia Scambray (premier plan) (Photo : Jonathan Vallat)

Le NUC poursuit sur sa lancée. Après avoir parfaitement lancé sa finale lors de l’acte I, les joueuses de Laura Girolami ont confirmé en s’imposant 3-0 (25-21, 26-16, 25-23) face à Kanti Schaffhouse lors de l’acte II de la finale des play-off de Ligue A de volleyball. Solides dans les moments clés, les Neuchâteloises ont su imposer leur rythme pour prendre l’ascendant dans ce match.

Avec ce deuxième succès consécutif, le NUC se rapproche du titre et mène désormais 2–0 en finale des play-off. Développement suit./fph


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