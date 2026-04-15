Le NUC perd Tia Scambray

L’attaquante américaine ne jouera plus pour le NUC la saison prochaine en Ligue A. L'annonce ...
Le NUC perd Tia Scambray

L’attaquante américaine ne jouera plus pour le NUC la saison prochaine en Ligue A. L'annonce a été faite ce mercredi. Tia Scambray aura marqué comme personne l’histoire du club de volleyball neuchâtelois. 

Au-delà de ses qualités techniques, Tia Scambray est aussi une battante. (Photo : Albin Tissier) Au-delà de ses qualités techniques, Tia Scambray est aussi une battante. (Photo : Albin Tissier)

Elle a apporté une contribution sans pareille au succès du NUC : Tia Scambray ne portera plus les couleurs neuchâteloises la saison prochaine en Ligue A féminine de volleyball. Le club de La Riveraine a annoncé ce mercredi le départ de son emblématique attaquante américaine. Tia Scabray aura marqué de son empreinte non pas seulement le NUC mais également le championnat de Suisse. Arrivée lors de la saison 2018–2019, Tia Scambray a été sacrée à plusieurs reprises MVP, soit la meilleure joueuse du championnat national :  « Au-delà des chiffres et des titres, Tia Scambray a su créer un lien particulier avec le club, ses coéquipières et le public », ont indiqué les dirigeants neuchâtelois dans leur communiqué.


Le NUC comme maison

Citée dans le communiqué, Tia Scambray témoigne : « À travers chaque victoire et chaque défi, le NUC a toujours été mon point d’ancrage, ma famille, ma maison, ma fierté. Porter les couleurs orange et noir a été l’honneur d’une vie. »

Agée de 30 ans, Tia Scambray poursuivra sa carrière, mais pas dans le championnat de Suisse. La nouvelle destination de l’Américaine n’a pas été dévoilée. 

Tia Scambray aura encore l'occasion de soulever un utlime trophée avec le NUC avant son départ. Elle disputera le troisième acte décisif de la finale des play-off de Ligue A face à Kanti Schaffhouse ce vendredi. /comm-mne


 

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