Un joueur de Colombier Volley en équipe de Suisse

Quentin Zeller a été retenu par le sélectionneur de l’équipe de Suisse de volleyball pour disputer ...
Un joueur de Colombier Volley en équipe de Suisse

Quentin Zeller a été retenu par le sélectionneur de l’équipe de Suisse de volleyball pour disputer l’European League, première étape de qualification de championnat d’Europe 2028, en juin prochain.

Quentin Zeller, ici sous les couleurs de Colombier Volley, a été sélectionné pour porter le maillot national. (Photo : Bertrand Pfaff) Quentin Zeller, ici sous les couleurs de Colombier Volley, a été sélectionné pour porter le maillot national. (Photo : Bertrand Pfaff)

Quentin Zeller va porter le maillot de l’équipe de Suisse. L’attaquant, qui a évolué cette saison sous les couleurs de Colombier Volley en Ligue A, a été retenu par le sélectionneur Juan Manuel Serramalera pour disputer la CEV Volleyball European League. Une compétition prévue en juin, qui « marque déjà le coup d’envoi des qualifications pour le Championnat d’Europe 2028 », souligne Swiss Volley dans un communiqué.

Entre le 12 et le 14 juin, l'équipe de Suisse affrontera le Luxembourg et la Hongrie à Kriens. /gjo


 

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