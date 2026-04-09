Un joueur de Colombier Volley en équipe de Suisse

Quentin Zeller va porter le maillot de l’équipe de Suisse. L’attaquant, qui a évolué cette saison sous les couleurs de Colombier Volley en Ligue A, a été retenu par le sélectionneur Juan Manuel Serramalera pour disputer la CEV Volleyball European League. Une compétition prévue en juin, qui « marque déjà le coup d’envoi des qualifications pour le Championnat d’Europe 2028 », souligne Swiss Volley dans un communiqué.

Entre le 12 et le 14 juin, l'équipe de Suisse affrontera le Luxembourg et la Hongrie à Kriens. /gjo